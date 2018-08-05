В России будут созданы «мусорные» технопарки

В России с 2019 г. появятся экотехнопарки – мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов, рассказал в интервью газете «Известия» заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов – снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе. Также сеть позволит снять социально-экологическую напряженность за счет ликвидации полигонов и несанкционированных свалок.

Уровень использования современных возможностей в сфере обработки бытовых отходов в России существенно отстает от мирового, что связано с низким спросом на вторичные материальные ресурсы как источник сырья. При этом даже наиболее современные из действующих объектов по обработке и сортировке отходов отбирают не более 10% вторичных ресурсов от общей массы.

Чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы, государство предоставит субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строительство. Льготы коснутся только прямой переработки отходов, их не распространят на мусоросжигающие заводы. По словам В. Евтухова, субсидии предусмотрят в подзаконных актах, которые заработают с начала 2019 г.

Переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не только инвесторам, но и населению – на платежках за вывоз мусора и стоимости конечной продукции на полках, считают эксперты.

В России решение о месте размещения технопарка примут власти регионов на основе заявок от потенциальных инвесторов. Вероятно, кластеры будут располагаться максимально близко к потенциальным потребителям вторресурсов – заводам-производителям тары, упаковки и изделий из резины. «Мусорные» технопарки потребуется вписывать в территориальные схемы обращения с отходами. Ведомство уже разработало поручение по ежегодной корректировке таких схем.

По утвержденной стратегии развития отрасли мусоропереработки, в 2030 г. на переработку будет отправляться до 80% от всех отходов. В Минпромторге считают, что именно создание экотехнопарков в значительной степени поспособствует выполнению стратегии.