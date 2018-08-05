В. Трищенко: "Кабельная промышленность России готова нарастить переработку алюминия"

Отечественные предприятия алюмопотребляющих отраслей готовы брать новые рубежи как по объемам, так и по рынкам для своей продукции, сообщил глава Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в интервью агентству "Прайм".

"Например, представители кабельной промышленности России заявляют о готовности переработать до 500 тысяч тонн алюминия при нынешних 200-300 тысяч тонн. Вопрос в развитии мощностей и расширении рынков сбыта конечной продукции", - подчеркнул он.

Валентин Трищенко также отметил, что свои возможности по увеличению потребления алюминия есть в малом бизнесе. "Наша мебельная отрасль уже активно развивает новые проекты и запускает новые продукты, готовые составить конкуренцию ведущим мировым производителям, как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Примерно такая же картина сейчас наблюдается и в других, высокотехнологичных секторах", - сказал глава Алюминиевой Ассоциации.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании – En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», РУСАЛ.