Северсталь выполнила ремонты оборудования в цехах электростали на 18,2 млн руб.

Северсталь завершила плановые ремонты оборудования в электросталеплавильных цехах сталеплавильного производства ЧерМК.

«Основной объем работ пришелся на шахтную печь №2. Ремонт длился шесть суток, что на 45 часов меньше, чем планировали изначально. Помимо этого специалисты ремонтных служб восстановили установку «печь-ковш №2» (УПК-2) и установку вакуумирования стали. Всего на эти ремонты компания направила более 18 млн рублей», – говорит директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Сергей Добродей.

В ходе работ на шахтной печи №2 обновили камеру дожигания, поменяли четыре водоохлаждаемых панели, работники сервисного производства по огнеупорам центра «Промсервис» обновили 60% футеровки. Также специалисты заменили две секции горизонтального водоохлаждаемого газохода, починили воронку шахты, тракт подачи сыпучих материалов и систему газоочистки – обновили рукавные фильтры. Забетонировали шлаковые коридоры. Из-за стесненных условий, секции, которые представляют собой трубы диаметром три метра, пришлось менять вручную с помощью электрических лебедок. На автомобильном кране к оборудованию не подобраться.

Помимо этого, сервисный персонал восстановил гидрооборудование, водоохлаждаемые элементы свода и навесное оборудование, а также консоли электродержателей УПК-2.

На установке вакуумирования стали обновили 50% обечайки, чтобы рабочее пространство было герметично. В системе подъема крышки поменяли масло. Также за пять суток ремонтники провели ревизию и обновили запорно-регулирующую арматуру, починили паропроводы и водоводы.

Работы по восстановлению проектных параметров агрегатов выполнили сотрудники центра «Промсервис» (ремонтное подразделение дивизиона «Северсталь Российская сталь»), а также подрядных организаций региона.