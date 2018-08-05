Китай увеличил экспорт стали

По данным китайских таможенных служб, в апреле 2018 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 6,48 млн. т стали. Это наивысший показатель с сентября прошлого года. Отставание от прошлогоднего графика оценивается в мизерные 0,2%, что представляет собой наименьший спад с августа 2016 г.

Всего за четыре месяца китайский экспорт стали составил 21,62 млн. т. Это на 20% меньше, чем за тот же период годичной давности, но в целом Китай стабилизирует объемы внешних поставок.

Как отмечают аналитики, увеличение китайского экспорта в апреле было ожидаемым. Соответствующие контракты заключались, в основном, в феврале и начале марта, когда китайский рынок находился на спаде.

Импорт стальной продукции в КНР составил 1,05 млн. т в апреле, что на 3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. За четыре месяца в страну поступило из-за рубежа 4,50 млн. т стали, что всего на 1% меньше уровня аналогичного периода 2017 г.

Китайский импорт железной руды, достигший в апреле 82,92 млн. т, также практически соответствовал прошлогоднему показателю, превосходя его только на 0,8%. За четыре месяца китайские компании приобрели за рубежом 353,4 млн. т ЖРС против 353,3 млн. т за тот же период 2017 г.

Ряд специалистов, по данным Reuters, предсказывали расширение китайского импорта руды в апреле, после отмены ограничений на производство чугуна и стали в ряде крупных городов КНР. Однако многие ограничения остались в силе и после 15 марта, что приводит к сужению спроса на железорудное сырье.