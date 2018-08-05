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Ассоциация развития стального строительства | 05 августа 2018 г. | 15:07

К АРСС присоединились новые участники

К АРСС присоединились новые участники

Состав участников Ассоциации развития стального строительства (АРСС) пополнился крупнейшим производителем сортового проката и метизной продукции НЛМК-Сорт, производителями металлоконструкций - Kingspan, STEELLION, Стронг Билдингс и дистрибьютором металлопроката - компанией А ГРУПП.

На данный момент в составе АРСС 76 профильных организаций. Среди них: производители металлоконструкций, архитектурные бюро, проектные организации, научно-исследовательские институты, производители и поставщики металлопроката.

Ассоциация развития стального строительства принимает активное участие в формировании деловых мероприятий Международной специализированной выставки "Металлоконструкции'2018", которая пройдет 29 мая - 01 июня в Москве.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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