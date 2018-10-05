Евросоюз в принципе согласен на квотирование экспорта стали в США

По данным информационного агентства Bloomberg, правительства стран Европейского Союза в принципе готовы согласиться на установление квот на экспорт стальной и алюминиевой продукции в США, как требует американская администрация. Однако размер этой квоты должен составлять не менее 100% от объема поставок в 2017 г.

Как отмечает Bloomberg, в конце апреля американцы предлагали ЕС квоту в размере 90% от объемов экспорта стали и алюминия в прошлом году.

Ранее европейские представители отвергали любые ограничения и требовали от США постоянного освобождения от стальных и алюминиевых тарифов без всяких предварительных условий. Однако в начале мая еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что квоты не могут быть приняты, если они окажутся ниже, чем прошлогодние объемы поставок, т. е. это уже не отрицание квот вообще.

В 2017 г. европейские металлургические компании поставили в США 5,14 млн. т стальной продукции на общую сумму 5,3 млрд. евро. Это на 23,1% меньше, чем рекордные 6,68 млн. т в 2014 г. Продажи европейского алюминия в США составили в 2017 г. около 1,1 млрд. евро.

Отсрочка по стальным и алюминиевым тарифам для европейских компаний действует до 1 июня. Как заявлял президент США Дональд Трамп, если соглашение не будет достигнуто к этому времени, нового продления не будет. По мнению многих экспортеров, ЕС пойдет на уступки, хотя установление квот в международной торговле в целом запрещено правилами ВТО и может вводиться лишь в особых случаях и после рассмотрения жалобы страны — члена организации на разрушительное влияние импорта на национальных производителей.