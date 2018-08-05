Switch to English
Теплант , сэндвич-панели | 05 августа 2018 г. | 12:30

Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов строит новый цех из панелей Teplant

Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов строит новый цех из панелей Teplant

Официальный дилер Тепланта компания «Геометрика» получил заказ на поставку 5 тыс. м2 панелей на строительство производственного цеха на территории шумерлинского комбината автомобильных фургонов.

Предприятие проектирует, изготавливает и реализует специалиризированные автомобили, мобильные комплексы и прицепную технику для нужд Министерства обороны РФ.

Заказчик выбрал продукцию Тепланта не только за качественные характеристики, но и за комплексный подход: дилер завода является производителем металлоконструкций, и клиент предпочел сосредоточить заказ в одних руках. Здание было возведено с нуля за четыре месяца: изготовили металлоконструкции, сделали фундамент, обшили сэндвич-панелями, смонтировали окна, пол и ворота.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 45

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.03.2018
Теплант принимает участие в реализации крупного проекта в Казахстане
19.04.2018
ТЦ «Гранат» в Ижевске построен с сэндвич-панелями Teplant
17.04.2018
В Татарстане появится универсальный спортивный комплекс Sаbа Арена
04.10.2018
Новый распределительный центр «Комекс-Кубани» в Ярославле строится с применением продукции Teplant
04.03.2018
СПК освоила производство сэндвич-панелей с PIR-наполнителем
28.03.2018
Теплант продолжает сотрудничество с птицефабриками Пензенской области
22.03.2018
ПрофХолод увеличил клиентскую базу, нарастил производство холодильных дверей и экспорт по итогам 2017 г.
15.03.2018
Тенденции и вызовы российского рынка сэндвич-панелей
14.03.2018
Рынок сэндвич-панелей нуждается в ужесточении нормативного регулирования
03.07.2018
ЧЗПСН-Профнастил поставил более 8 000 кв м сэндвич-панелей для сельхозсектора Челябинской области
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter