Теплант , сэндвич-панели | 05 августа 2018 г. | 12:30
Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов строит новый цех из панелей Teplant
Официальный дилер Тепланта компания «Геометрика» получил заказ на поставку 5 тыс. м2 панелей на строительство производственного цеха на территории шумерлинского комбината автомобильных фургонов.
Предприятие проектирует, изготавливает и реализует специалиризированные автомобили, мобильные комплексы и прицепную технику для нужд Министерства обороны РФ.
Заказчик выбрал продукцию Тепланта не только за качественные характеристики, но и за комплексный подход: дилер завода является производителем металлоконструкций, и клиент предпочел сосредоточить заказ в одних руках. Здание было возведено с нуля за четыре месяца: изготовили металлоконструкции, сделали фундамент, обшили сэндвич-панелями, смонтировали окна, пол и ворота.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 45
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