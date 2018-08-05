Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов строит новый цех из панелей Teplant

Официальный дилер Тепланта компания «Геометрика» получил заказ на поставку 5 тыс. м2 панелей на строительство производственного цеха на территории шумерлинского комбината автомобильных фургонов.

Предприятие проектирует, изготавливает и реализует специалиризированные автомобили, мобильные комплексы и прицепную технику для нужд Министерства обороны РФ.

Заказчик выбрал продукцию Тепланта не только за качественные характеристики, но и за комплексный подход: дилер завода является производителем металлоконструкций, и клиент предпочел сосредоточить заказ в одних руках. Здание было возведено с нуля за четыре месяца: изготовили металлоконструкции, сделали фундамент, обшили сэндвич-панелями, смонтировали окна, пол и ворота.