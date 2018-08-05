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Россия , США , Стальные пошлины США | 05 августа 2018 г. | 13:08

В Минэкономразвития РФ обсудили ответные меры на стальные пошлины США

В Минэкономразвития РФ обсудили ответные меры на стальные пошлины США

В министерстве экономического развития РФ состоялось очередное заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В его ходе, в частности, был рассмотрен вопрос, связанный с решением США ввести специальные ввозные пошлины размером 25% на продукцию чёрной металлургии и 10% – на алюминиевую продукцию, сообщает пресс-служба ведомства

В частности, обсуждался вопрос, связанный с повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня американских тарифных обязательств. В соответствии с правилами ВТО по применению специальных защитных мер, 19 апреля 2018 г. Россия направила Соединенным Штатам запрос на проведение консультаций по согласованию мер, компенсирующих потери российских экспортёров. Участники заседания обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных «компенсирующих» мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях.

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В Минэкономразвития также отметили, что США обосновывают меры как требующиеся для защиты интересов национальной безопасности, по их характеру и сути они являются специальными защитными мерами, применение которых регламентируется соглашением о защитных мерах ВТО. Этой позиции придерживается и ряд других членов ВТО. Аналогичные запросы к США ранее были направлены Китаем, ЕС и Индией.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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