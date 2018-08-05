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Строительство , арматура , Российский рынок металлов , фасонный прокат | 05 августа 2018 г. | 11:55

И вот пришел май. Российский рынок сортового проката: 3-7 мая

И вот пришел май. Российский рынок сортового проката: 3-7 мая
Практически непрерывное повышение цен на арматуру в России продолжается уже более двух месяцев. За это время котировки на первичном и спотовом рынке вышли на максимальную отметку с сентября прошлого года и, вероятно, еще не исчерпали возможности для дальнейшего роста. По крайней мере, поставщики стальной продукции рассчитывают на оживление видимого спроса «буквально сейчас», спад на мировом рынке сменился относительной стабилизации, а подъем доллара к основным мировым валютам оставляет мало шансов на скорое укрепление рубля.
  • Нынешний рынок арматуры в России выглядит в достаточной мере сбалансированным. Потребление было сравнительно низким в течение всего апреля и осталось на прежнем уровне и в период праздников в начале мая. Однако и объем предложения никак нельзя было назвать избыточным. Металлургические компании были обеспечены экспортными заказами на текущий месяц и не испытывали необходимости в расширении внутренних поставок готового проката.
  • По мнению многих участников рынка, майские заводские котировки на фасонный прокат сильно завышены и должны пойти вниз. Впрочем, такие настроения были характерны еще в конце прошлого года, что никак не повлияло на действия металлургов. По отдельным позициям — там, где ощущалась конкуренция, в том числе, со стороны импорта, они пошли на уступки, по другим — нет.
  • Текущая ситуация в секторе арматуры не способствует скорому понижению. Существенные изменения за рубежом в ближайшее время маловероятны, резкое укрепление рубля — тоже. Металлолом, пройдя пик в первой половине апреля, подешевел, но пока довольно незначительно. Расширение спроса со стороны строительной отрасли во второй половине мая, скорее всего, произойдет, но существенный подъем выглядит маловероятным.
  • «Майский» указ президента, с одной стороны, открывает широкие возможности для строительного сектора. В нем говорится и о фактическом увеличении объемов жилищного строительства в полтора раза к 2024 г., и о крупных вложениях в инфраструктуру. Но, с другой, не определены пока пути достижения поставленных целей.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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