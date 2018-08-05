Строительство , арматура , Российский рынок металлов , фасонный прокат | 05 августа 2018 г. | 11:55
И вот пришел май. Российский рынок сортового проката: 3-7 мая
- Нынешний рынок арматуры в России выглядит в достаточной мере сбалансированным. Потребление было сравнительно низким в течение всего апреля и осталось на прежнем уровне и в период праздников в начале мая. Однако и объем предложения никак нельзя было назвать избыточным. Металлургические компании были обеспечены экспортными заказами на текущий месяц и не испытывали необходимости в расширении внутренних поставок готового проката.
- По мнению многих участников рынка, майские заводские котировки на фасонный прокат сильно завышены и должны пойти вниз. Впрочем, такие настроения были характерны еще в конце прошлого года, что никак не повлияло на действия металлургов. По отдельным позициям — там, где ощущалась конкуренция, в том числе, со стороны импорта, они пошли на уступки, по другим — нет.
- Текущая ситуация в секторе арматуры не способствует скорому понижению. Существенные изменения за рубежом в ближайшее время маловероятны, резкое укрепление рубля — тоже. Металлолом, пройдя пик в первой половине апреля, подешевел, но пока довольно незначительно. Расширение спроса со стороны строительной отрасли во второй половине мая, скорее всего, произойдет, но существенный подъем выглядит маловероятным.
- «Майский» указ президента, с одной стороны, открывает широкие возможности для строительного сектора. В нем говорится и о фактическом увеличении объемов жилищного строительства в полтора раза к 2024 г., и о крупных вложениях в инфраструктуру. Но, с другой, не определены пока пути достижения поставленных целей.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 139
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