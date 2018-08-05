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АвтоВАЗ , автомобилестроение | 05 августа 2018 г. | 15:08

LADA увеличила продажи в январе-апреле 2018 г.

LADA увеличила продажи в январе-апреле 2018 г.

За первые четыре месяца 2018 г. в России было реализовано 109,826 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 25,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В апреле 2018 г. продано 30,712 тыс. автомобилей LADA, что на 16,6% больше, чем в апреле 2017 г.

Самой популярной моделью Марки по итогам прошедшего месяца осталась LADA Vesta: своих владельцев нашли 7,786 тыс. автомобилей, что на 25,5% превышает результат апреля 2017 г.

Среди лидеров продаж - LADA XRAY, установившая новый рекорд В апреле 2018 г. было реализовано 4,309 тыс. автомобилей. Это на 39,6% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 г. и самый высокий результат с момента вывода автомобиля на рынок.

Значительно укрепил свои позиции LADA Largus: в апреле 2018 г. продано 4,116 тыс. пассажирских универсалов (+66,6% к апрелю 2017 г.) и 721 фургон Largus (+17% к апрелю 2017 г.).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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