КамАЗ увеличил производство машкомплектов на 8% в апреле

В апреле автомобильный завод КамАЗа выпустил 3,392 тыс. машкомплектов, что на 8% больше, чем в апреле 2017 года (3,146 тыс. ед.). Всего же за четыре месяца текущего года КамАЗ отгрузил своим непосредственным потребителям, партнёрам по выпуску спецтехники, сборочным предприятиям и ремонтным подразделениям 11,172 тыс. готовых автомобиля, шасси, сборочных и ремонтных комплектов. Это на 7% больше января-апреля 2017 г. (10,432 тыс. ед.)

Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» выпустили и поставили автомобильному заводу и своим сторонним потребителям более 3,4 тыс. двигателей и силовых агрегатов в апреле и более 11,9 тыс. – за четыре месяца (АППГ – 3,35 тыс. и около 11,5 тыс. соответственно).

В апреле отгружено запчастей на сумму 2,08 млрд руб., за 4 месяца – на 7,13 млрд. рублей (АППГ – 1,78 млрд. руб. и 7,86 млрд руб. соответственно).

Продукции диверсификации выпущено в апреле на сумму 606 млн руб. (апрель 2017 г. – 528 млн руб.), за четыре месяца – 2,1 млрд. рублей, сколько и в прошлом году.