ТМК представила свои возможности на международном нефтегазовом форуме в США

Трубная Металлургическая Компания традиционно приняла участие Международной нефтегазовой конференции и выставке офшорных технологий — OTC 2018 (Offshore Technology Conference), Хьюстон, США.

На выставочном стенде ТМК был представлен весь спектр премиальных резьбовых соединений семейства ТМК UP, используемых при добыче нефти и газа в сложных условиях, включая офшорные месторождения, а также при наклонном и горизонтальном бурении. На интерактивной панели посетители могли ознакомиться с новейшими технологиями ТМК и всеми видами выпускаемой Компанией продукции.

В работе конференции и выставки приняла участие делегация ТМК под руководством первого заместителя генерального директора Вячеслава Попкова. В неё также вошли генеральный директор Американского дивизиона ТМК Петр Голицын, генеральный директор Европейского дивизиона ТМК Адриан Попеску и другие руководители и специалисты Компании. Представители ТМК провели на выставочном стенде Компании технические презентации новейших разработок ТМК для нефтегазовой индустрии, включая теплоизолированные лифтовые трубы и высокомоментные премиальные соединения.

В рамках конференции ТМК организовала торжественный прием, на котором присутствовали около 170 партнеров и клиентов, включая руководителей ведущих нефте- и газодобывающих компаний.

«ТМК традиционно, уже девятый год подряд, участвует в выставке ОТС, поскольку деятельность на рынке Северной Америки является для компании стратегическим приоритетом. Считаю, что в этом году наше участие здесь было особенно эффективным», — отметил Вячеслав Попков.

По словам Петра Голицына, компания и её дивизионы активно осваивают производство новой высокотехнологичной трубной продукции. «Американский дивизион постоянно расширяет линейку премиальной номенклатуры, в частности, за счет новых высокомоментных резьбовых соединений семейства TMK UP TORQ. В результате наши партнеры получают высокоэффективные и экономичные решения, благодаря которым их бизнес становится более прибыльным», — сказал он.

ОТС — одно из ключевых мероприятий в мировой нефтегазовой индустрии, в ходе которого участники отрасли обсуждают дальнейшие пути развития технологий в области бурения, разведки, добычи углеводородов и охраны окружающей среды. Конференция и выставка проходят ежегодно с 1969 г.

21 мая директор по региональному сбыту ТМК Олег Маларщиков в ходе конференции «Стальные трубы:производство и региональный сбыт» выступит с сообщением «Региональные рынки стальных труб: оценка крупнейшего производителя. Производственная и сбытовая политика компании в 2018 г.»