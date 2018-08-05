В апреле региональные рынки длинного и плоского проката демонстрировали отрицательный тренд

На большинстве региональных рынков длинного и плоского проката апрельский ценовой тренд был нисходящим.

Цены на длинный прокат в апреле в сравнении с концом марта снизились на $14-30 в зависимости от региона. Исключением был Китай, где благодаря оживлению внутреннего спроса цены стабильно росли, поднявшись на протяжении апреля на $41-52. Рост цен на готовый прокат продолжился и вначале мая. За первую неделю мая арматура и катанка на внутреннем рынке Китая подорожала на $21-22 до $656-661/т exw и $695-696/т exw с НДС, цены на заготовку поднялись на $7 до $580-598/т exw с НДС. Слабый спрос на импортных рынках ЮВА не останавливает китайских экспортеров, которые повышают котировки. Предложения заготовки из Китая в начале мая составляли $530-550/т fob, что на $15-25 выше, чем двумя неделями ранее. На $20 за последнюю неделю мая поднялись предложения по арматуре ($550-570/т$) и катанке ($590-600/т fob). Хотя импортеры ЮВА воздерживаются от активных закупок, в условиях ограниченных объемов предложения они все же вынуждены частично принимать повышение цен. В итоге за первую неделю мая импортные цены на заготовку в регионе поднялись на $10 до $545-565/т cfr, котировки арматуры и катанки выросли на $20 до $570-590/т cfr и $600-610/т cfr. Ориентируясь на рост цен в Китае, пытаются остановить падение и укрепить котировки поставщики в других регионах.

«Благодаря укреплению импортных цен на лом в конце апреля – начале мая на $10 до $353/т cfr и оживлению спроса на рынке заготовки и арматуры в Турции, производители отказываются от предоставления скидок. – комментирует эксперт ДП «Укрпромвнешэкспертиза» Гнитецкий Олег. - Последние сделки на внутреннем рынке заготовки проходили у верхней границы диапазона $325-335/т exw. Экспорт арматуры из Турции сместился к верхней границе диапазона $555-565/т fob. Пользуясь этим, поставщики заготовки из СНГ на прошедшей неделе повысили предложения на июньские поставки для импортеров Турции и стран MENA до $520-525/т fob. Однако встречные предложения последних не превышают $520-535/т cfr ($505-520/т fob)».

Учитывая низкий спрос на рынках Ближнего Востока импортные предложения арматуры за первую неделю мая выросли на $3 до $583-593/т cfr.

По мнению Гнитецкого большинство региональных рынков тонколистового проката на протяжении апреля демонстрировали нисходящий ценовой тренд. Только на китайском рынке конъюнктура для производителей постепенно улучшалась. С начала апреля, на фоне снижения запасов в портах и слухов о продлении ограничений загрузки заводов, внутренние котировки на г/к и х/к прокат в Китае выросли на 255-400 юаней/т до 4200-4210 и 4590-4610 юаней/т соответственно. Однако такие цены лишь на первой неделе мая превысили уровень конца февраля (до ценового падения).

В таких условиях стоимость реализации китайских г/к и х/к рулонов в странах Юго-Восточной Азии за месяц выросла на $10-15 до 585-595 и 615-625 $/т fob.

В Турции местные поставщики реализовывали прокат с доставкой во время Рамадана и вынуждены были снижать цены в условиях слабого спроса. В апреле г/к и х/к прокат в стране упал в цене на $35-50 до 610-630 и 690-720 $/т exw соответственно.

Некоторое оживление котировки на китайском рынке не оказали положительного эффекта на цены в портах Черного моря, которые более подвержены влиянию тенденций на рынке Турции. В таких условиях, стоимость тонколистового проката из СНГ также снизилась. Последние цены сделок на г/к и х/к рулоны июньского производства составили соответственно 570-595 и 620-635 $/т fob, что на $35-45 ниже, чем месяцем ранее.

На рынке ЕС пока относительная ценовая стабильность – за месяц производители пошли на уступки всего в €10. Наибольшее внимание местных контрагентов было направлено на отслеживание переговорного процесса с США относительно продления освобождения уплаты пошлины в 25% при экспорте стального проката в регион. В конце апреля было объявлено о продлении «освобождения» до конца мая, что негативно сказалось на активности торговли в регионе из-за остающейся неопределенности в данном вопросе.

Бразильские поставщики воспользовались существующей отсрочкой по введению пошлины при экспорте в США. Стоимость слябов при поставках в США за месяц выросла на $20 на фоне аналогичного снижения при поставках полуфабрикатов из портов Черного моря.

Согласно прогнозам экспертов «Укрпромвнешэкспертиза», в мае цены на длинный и плоский прокат будут снижаться. Разместив необходимые заказы в апреле, покупатели на Ближнем Востоке будут малоактивными и с середины мая уйдут с рынка на празднование Рамадана. Постепенно будет снижаться интерес покупателей в странах ЕС к предлагаемой продукции июньского производства с поставкой в июле – августе. Давление на рынок будет оказывать прогнозируемое снижение цен на лом на фоне традиционного сезонного увеличения объемов сбора и заготовки лома. В этих условиях производители будут вынуждены идти на уступки и снижать цены на длинный прокат для привлечения покупателей.

На рынке плоского проката в мае продолжат преобладать понижающие ценовые факторы. На фоне сформированных запасов у трейдеров общий уровень спроса на заводской прокат должен существенно просесть ввиду начала Рамадана (с 15 мая по 14 июня). Спрос со стороны потребителей из Европы все еще должен быть высоким, тем не менее, в данном месяце поставщики из СНГ уже приступят к реализации проката с доставкой в июле. Конъюнктура рынков Турции и стран ЕС осложняется еще фактом проведения переговоров после введения на американском рынке пошлины в 25% на импортный прокат. Также в мае прогнозируется снижение спотовых цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае, что, вероятно, приведет к давлению на стоимость проката в портах Черного моря. На фоне длительного роста котировок ранее и высокой маржи, поставщики из СНГ продолжат идти на уступки.

