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Станкостроение | 05 августа 2018 г. | 13:07

СТАН разработал станок для людей с ограниченными возможностями

СТАН разработал станок для людей с ограниченными возможностями

Отечественный производитель станкостроительного оборудования компания СТАН разработала листогибочный гидравлический пресс, который может управляться людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы. Компания представит новое оборудование в рамках международной выставки «Металлообработка-2018».

Пресс модели STS 50/1275 для изготовления деталей из листового и полосового проката разработан конструкторами производственной площадки в Азове.

Особенностью оборудования является возможность его эксплуатации оператором, находящимся в сидячем положении. Инновационная система ручного управления процессом гибки позволяет работать на прессе людям с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, с нарушением функциональности или параличом нижних конечностей. В отличие от стандартного двуручного пульта, система управления пресса STS50/1275 дает возможность не только управлять работой оборудования, но и контролировать руками положение заготовки во время гиба.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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