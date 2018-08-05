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Медь , Байкальская горная компания , ГМК Удокан | 05 августа 2018 г. | 12:25

Проект реконструкции аэропорта Чара будет готов в конце года

Проект реконструкции аэропорта Чара будет готов в конце года

В рамках строительства ГМК«Удокан» Байкальская горная компания и компания «Новая Авиация» заключили договор, предусматривающий разработку проектной документации для реконструкции аэропортового комплекса с. Чара в Забайкальском крае.

В соответствии с заключенным договором подрядчик выполнит весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке полного пакета проектной документации, а также обеспечит необходимое сопровождение указанной документации при ее передаче для рассмотрения органами государственной экспертизы. Проектная документация будет готова в ноябре нынешнего года.

Наличие проектной документации позволит Правительству края выполнить требования федеральных органов исполнительной власти по обеспечению бюджетного финансирования реконструкции аэропорта Чара в рамках государственных программ по развитию транспорта и инфраструктурных планов по реконструкции региональной аэропортовой сети.

Ранее Байкальская горная компания за счет собственных средств разработала предпроектную документацию и технико-экономическое обоснование реконструкции аэропорта в с. Чара.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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