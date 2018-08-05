Выручка ММК за I квартал 2018 г. выросла на 23,8%

По итогам I квартала 2018 г. выручка Группы ММК увеличилась на 23,8% к уровню прошлого года. Такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на 268 тыс. т или 10,5%, а также

увеличением средних цен реализации (на $74 на тонну или 12,9%), сообщается в отчете компании о финансовых результатах.

EBITDA увеличилась на 23,9% по сравнению с прошлым годом г. Значительный рост EBITDA относительно уровня прошлого года связан с опережающим ростом цен на продукцию относительно роста цен на сырьевые ресурсы и улучшением структуры реализуемого сортамента.

Свободный денежный поток за период вырос практически в 10 раз к уровню прошлого года, что свидетельствует как о благоприятной конъюнктуре на рынках компании, так и о росте операционной эффективности.

По итогам I квартала г. общий долг Группы ММК составил $517 млн, что полностью соответствует консервативной политике использования заемного финансирования. Остаток денежных средств на счетах компании на 31 марта 2018 г. составил $441 млн. Снижение к уровню на конец 2017 г. связано с выплатой в течение I квартала дивидендов по итогам работы компании за III квартал 2017 г. в размере $215 млн. Несмотря на снижение объема денежной ликвидности на балансе, финансовое положение компании остается очень устойчивым, о чем свидетельствует отношение Чистый долг /EBITDA на уровне х0,04.

За I квартал 2018 г. вложения в основные средства составили $221 млн, снизившись на 6,8% к уровню прошлого квартала. Данный уровень соответствует графику реализации инвестиционных проектов (поставки оборудования для аглофабрики №5) и частично связан с укреплением курса рубля относительно доллара США. Ожидается, что за 2018 г. объем инвестиций в основные средства будет оставаться на высоком уровне в связи с продолжением реализации крупных проектов в рамках инвестиционной программы компании. Также в настоящее время компания изучает возможность ускорения реализации ряда проектов.