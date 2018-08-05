АГК модернизировала участок измельчения обогатительной фабрики

Александринская горно-рудная компания (АГК, входит в Русскую медную компанию) обновила парк гидроциклонов на участке измельчения руды обогатительной фабрики. Новое оборудование установлено взамен морально устаревших и физически изношенных гидроциклонов. Работы по замене шести гидроциклонов осуществлялись силами сотрудников обогатительной фабрики АГК с декабря 2017 г. В апреле новое оборудование было введено в эксплуатацию. Стоимость проекта составила 3 млн руб.

Гидроциклоны представляют собой классифицирующие аппараты, предназначенные для разделения измельченной в шаровых мельницах руды по крупности. В отделении измельчения обогатительной фабрики АГК работают батареи гидроциклонов диаметром 500 и 380 мм второй и третьей стадий классификации и классификации доизмельчения чернового концентрата.

Обновление парка гидроциклонов позволило повысить стабильность и надежность работы всего участка измельчения и снизить затраты на эксплуатацию оборудования.