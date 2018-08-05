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Ford Sollers , автомобилестроение | 05 августа 2018 г. | 12:02

Ford увеличил продажи в РФ на 17%

Ford увеличил продажи в РФ на 17%

Ford Sollers увеличила продажи автомобилей Ford в России в апреле 2018 года на 17% по сравнению с апрелем прошлого года — до 4,9 тыс. штук. С начала года дилеры компании реализовали 17,7 тыс. автомобилей, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина продаж пришлась на кроссоверы, сообщает пресс-служба компании.

Основные продажи в апреле составили автомобили моделей Focus (1,7 тыс. штук), Kuga (1,3 тыс. штук) и Explorer (333 шт.).

СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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