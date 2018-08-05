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Электроэнергия , General Electric | 05 августа 2018 г. | 11:10

General Electric локализует производство в Санкт-Петербурге

General Electric локализует производство в Санкт-Петербурге

General Electric (GE) подписала лицензионное соглашение с заводом высоковольтного оборудования «Электроаппарат», касающееся изготовления высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ для открытых распределительных устройств. Производство выключателей начнется уже в этом году на площадке «Электроаппарата» в Санкт-Петербурге.

В перспективе компании рассматривают расширение локализации продуктов GE классом напряжения до 750 кВ. В частности, речь идет о баковых выключателях, комплектных распределительных устройствах (КРУЭ), а также системах автоматизации подстанций.

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Локализация широкой линейки высоковольтных продуктов позволит комплексно подходить к решению задач модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий, что принесет дополнительные преимущества клиентам за счет снижения затрат на логистику и повышения эффективности производственных процессов.

Высоковольтные выключатели входят в состав основного оборудования распределительных устройств подстанций. Они в автоматическом режиме защищают подстанции от межфазных коротких замыканий, а также от коротких замыканий на землю, повышая надежность и безопасность энергосети.

Завод «Электроаппарат» является крупнейшим на Северо-Западе России традиционным производителем высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики: тепловых и гидроэлектростанций, крупных металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий. Предприятие первым в России освоило выпуск элегазовой высоковольтной аппаратуры.

Источник: RNS
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