На ЗЭМЗ прошел аудит комиссии Авиационного регистра МАК

Златоустовский электрометаллургический завод подтвердил своё право на выпуск металлопродукции для авиации гражданского назначения и существенно расширил перечень сталей и сплавов, которые сможет поставлять предприятиям данной отрасли.

В конце апреля на заводе прошёл аудит комиссии Авиационного регистра МАК, касающийся проверки соблюдения технологии производства материалов (полуфабрикатов) авиационного назначения и подтверждения компетентности аттестованных испытательных лабораторий.

Проверка включала в себя инспекционный и сертификационный контроль производства, в результате которых для 24 видов металлопроката продлен сертификат, а 11 видов металлопроката прошли сертификацию. Эксперты Авиационного регистра МАК и ООО СЦ «Материал» побывали во втором и третьем электросталеплавильных цехах, молотовом цехе, прокатном цехе № 1 и термокалибровочном цехе. В каждом подразделении проверялось соблюдение действующей технологии: от выплавки до сдачи готового металла в цех готовой продукции. Аудиторы также побывали во всех испытательных лабораториях ЦЗЛ и аттестовали службу главного метролога.

По результатам контроля комиссия подтвердила, что производство АО «ЗЭМЗ» отвечает по своим характеристикам требованиям АР МАК. Предприятие получило разрешение на выпуск ещё 11 видов продукции для авиации гражданского назначения. Принимать заказы на новые позиции, среди которых такие сплавы, как ЭП708-ВД, слябы ДИ52, ЭП810-ВД, ЭП609 и прочие, предприятие может уже сегодня. Это приведёт к значительному расширению рынков сбыта и увеличению доли выпуска дорогостоящего сортамента.