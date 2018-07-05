В Татарстане планируют построить предприятие по нанесению покрытий на рулонный прокат

В кабинете министров Республики Татарстан под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина состоялось первое заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск».

На заседании была одобрена заявка российско-китайской компании ООО «КАМАСТАЛЬ» по реализации инвестиционного проекта «Организация производства окрашенной рулонной стали и изделий из нее» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск». Со стороны Китая инвестором станет Shandong Baikal Group.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 428,7 млн руб. Объем капитальных вложений в рамках реализации резидентом ТОСЭР инвестиционного проекта составит 173,3 млн руб (без НДС). После включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР объем капитальных вложений составит 170,2 млн руб без НДС, в том числе в течение первого года – 126 млн рублей без НДС. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные и заемные средства. Добавленная стоимость инвестиционного проекта, созданная в течение 2018-2027 гг., составит 1 379,7 млн руб.

В ходе реализации проекта планируется создание не менее 58 новых рабочих мест, в течение 1 года после включения в реестр резидентов ТОСЭР – 27 рабочих мест. Общее количество рабочих мест составит 63 единицы.

В ближайшее время между Министерством экономики Республики Татарстан, исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района и ООО «КАМАСТАЛЬ» будет заключено Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск», после чего Министерство экономики Республики Татарстан направит в Минэкономразвития России информацию для включения данной компании в российский реестр резидентов ТОСЭР.

Компания ООО «КАМАСТАЛЬ» станет первым резидентом ТОСЭР «Нижнекамск».

Как сообщает КоммерсантЪ-Казань, большую часть сырья будет поставлять Zibo Chuangcai International Trading из КНР. После выхода производства на проектную мощность поставщиками также могут стать российские компании Северсталь, Новолипецкий и Магнитогорский металлургический комбинаты. Ежегодно завод будет выпускать не менее 50 тыс. тонн продукции, которую будут продавать в России и СНГ. Компания рассчитывает занять 2% российского рынка металлопроката с полимерным покрытием, который оценивается в 2 млн тонн в год.