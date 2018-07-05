Switch to English
новые мощности , Камасталь , оцинкованный и окрашенный прокат , ТОСЭР | 05 июля 2018 г. | 14:43

В Татарстане планируют построить предприятие по нанесению покрытий на рулонный прокат

В Татарстане планируют построить предприятие по нанесению покрытий на рулонный прокат

В кабинете министров Республики Татарстан под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина состоялось первое заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск».

На заседании была одобрена заявка российско-китайской компании ООО «КАМАСТАЛЬ» по реализации инвестиционного проекта «Организация производства окрашенной рулонной стали и изделий из нее» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск». Со стороны Китая инвестором станет Shandong Baikal Group.

Новости по теме
16 апреля 2018 г. Китайская компания построит завод по производству ТБД в Казахстане

Стоимость инвестиционного проекта составляет 428,7 млн руб. Объем капитальных вложений в рамках реализации резидентом ТОСЭР инвестиционного проекта составит 173,3 млн руб (без НДС). После включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР объем капитальных вложений составит 170,2 млн руб без НДС, в том числе в течение первого года – 126 млн рублей без НДС. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные и заемные средства. Добавленная стоимость инвестиционного проекта, созданная в течение 2018-2027 гг., составит 1 379,7 млн руб.

В ходе реализации проекта планируется создание не менее 58 новых рабочих мест, в течение 1 года после включения в реестр резидентов ТОСЭР – 27 рабочих мест. Общее количество рабочих мест составит 63 единицы.

В ближайшее время между Министерством экономики Республики Татарстан, исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района и ООО «КАМАСТАЛЬ» будет заключено Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск», после чего Министерство экономики Республики Татарстан направит в Минэкономразвития России информацию для включения данной компании в российский реестр резидентов ТОСЭР.

Новости по теме
24 апреля 2018 г. Voestalpine начинает строительство «самого продвинутого» метзавода в мире

Компания ООО «КАМАСТАЛЬ» станет первым резидентом ТОСЭР «Нижнекамск».

Как сообщает КоммерсантЪ-Казань, большую часть сырья будет поставлять Zibo Chuangcai International Trading из КНР. После выхода производства на проектную мощность поставщиками также могут стать российские компании Северсталь, Новолипецкий и Магнитогорский металлургический комбинаты. Ежегодно завод будет выпускать не менее 50 тыс. тонн продукции, которую будут продавать в России и СНГ. Компания рассчитывает занять 2% российского рынка металлопроката с полимерным покрытием, который оценивается в 2 млн тонн в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 121

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.07.2018
Казанские Стальные Профили осуществили запуск нового оборудования
05.07.2018
Северсталь поставит в 2018 г. более 170 тыс. т продукции производителям бытовой техники и упаковки
05.04.2018
В ОАЭ запущен новый трубный завод
05.04.2018
В США появился еще один производитель арматуры
05.03.2018
Строительство инфраструктуры ТОСЭР «Хабаровск» идет с опережением сроков
28.04.2018
В индонезийском индустриальном парке будут построены три метзавода
27.04.2018
В 2019 г. Иран выйдет на самообеспечение по алюминию
24.04.2018
Voestalpine начинает строительство «самого продвинутого» метзавода в мире
24.04.2018
Турецкая компания заказала стан холодной прокатки
23.04.2018
Японская корпорация расширит производство высокопрочного автолиста
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter