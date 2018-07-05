Еврокомиссия разрешила ArcelorMittal приобрести Ilva

Европейские антимонопольные органы дали корпорации

ArcelorMittal

разрешение на покупку крупнейшего итальянского металлургического комбината

Ilva.

Чтобы получить согласие Европейской комиссии на эту сделку, о которой было объявлено еще в июне 2017 г., руководство группы ArcelorMittal пообещало продать семь заводов, выпускающих листовой прокат, в шести странах Европы — Бельгии, Италии, Люксембурге, Македонии, Румынии и Чехии.

Как отмечает Европейская комиссия, все эти предприятия должны быть проданы покупателям, способным обеспечить их дальнейшее функционирование. Выставленные на продажу заводы должны по-прежнему выпускать свою продукцию, конкурируя тем самым с ArcelorMittal.