Италия , ArcelorMittal , Европейский союз , Ilva , Европейская комиссия , продажа активов , поглощение | 05 июля 2018 г. | 14:49
Еврокомиссия разрешила ArcelorMittal приобрести Ilva
Чтобы получить согласие Европейской комиссии на эту сделку, о которой было объявлено еще в июне 2017 г., руководство группы ArcelorMittal пообещало продать семь заводов, выпускающих листовой прокат, в шести странах Европы — Бельгии, Италии, Люксембурге, Македонии, Румынии и Чехии.
Как отмечает Европейская комиссия, все эти предприятия должны быть проданы покупателям, способным обеспечить их дальнейшее функционирование. Выставленные на продажу заводы должны по-прежнему выпускать свою продукцию, конкурируя тем самым с ArcelorMittal.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 52
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