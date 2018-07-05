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Италия , ArcelorMittal , Европейский союз , Ilva , Европейская комиссия , продажа активов , поглощение | 05 июля 2018 г. | 14:49

Еврокомиссия разрешила ArcelorMittal приобрести Ilva

Еврокомиссия разрешила ArcelorMittal приобрести Ilva
Европейские антимонопольные органы дали корпорации ArcelorMittal разрешение на покупку крупнейшего итальянского металлургического комбината Ilva.

Чтобы получить согласие Европейской комиссии на эту сделку, о которой было объявлено еще в июне 2017 г., руководство группы ArcelorMittal пообещало продать семь заводов, выпускающих листовой прокат, в шести странах Европы — Бельгии, Италии, Люксембурге, Македонии, Румынии и Чехии.

Как отмечает Европейская комиссия, все эти предприятия должны быть проданы покупателям, способным обеспечить их дальнейшее функционирование. Выставленные на продажу заводы должны по-прежнему выпускать свою продукцию, конкурируя тем самым с ArcelorMittal.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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