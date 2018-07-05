ПНТЗ вложит в реализацию экологических проектов 80 млн руб.

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) увеличит инвестиции в экологию на 20% в 2018 г., направив на природоохранные мероприятия более 80 млн руб.

В частности, планируется реконструкция очистных сооружений, организация системы мониторинга дымовых газов и полная замена совтолосодержащего оборудования.

Крупнейшим экологическим проектом завода в этом году станет установка системы мониторинга загрязняющих веществ металлургического производства. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.

Кроме того, на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.

Представители Группы ЧТПЗ примут участие в конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая пройдет в Москве 21 -22 мая.