Ведется работа над изучением и повышением качества стальных труб

Компания МЕТАЛЛ-МАРКЕТ совместно с Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) и компанией А ГРУПП (г. Москва) проводят обширное анкетирование заводов-производителей трубной продукции. Всего планируется опросить около 40 предприятий по всей России.

Из-за высочайшей конкуренции на рынке труб потребители сегодня, исходя из своих строительно-производственных задач, стали обращать более пристальное внимание на качество приобретаемой продукции, чтобы она в высшей степени удовлетворяла именно их конкретным потребительским задачам. Цель анкетирования - максимально собрать и обработать информацию от производителей трубной продукции по направлениям: как проводится работа по контролю качества производителями продукции, как потребителю необходимо наиболее грамотно формировать свой заказ, какие нюансы документооборота наиболее значимы при возникновении претензий, какие новации готовят производители и т.д.

Данная тема была изначально обозначена на ежегодном Круглом столе РСПМ "Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития" (14.12.2017) в рамках раздела "Анализ рисков трейдеров и пути их снижения при работе с претензиями по качеству трубной продукции". Анкета состоит из 18 вопросов, ответы на которые помогут проанализировать текущую ситуацию на рынке и доопределить порядок работы для взаимовыгодного и эффективного сотрудничества всех звеньев цепочки: производители трубной продукции ? металлотрейдеры ? конечные потребители.

Обобщённая информация по результатам данного анкетирования будет подготовлена и представлена в виде презентации на 8-й Общероссийской конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая пройдёт в Москве 21-22 мая.

Данная системная работа будет продолжаться и далее: с периодическим анкетированием участников трубного процесса, обобщением и анализом собранной информацией.