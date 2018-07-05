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Металлоконструкции'2018 , Конкурсы | 05 июля 2018 г. | 13:55

Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Сила металла»

Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Сила металла»

На этой неделе завершается прием заявок на участие в конкурсе «Сила металла» по лучшему применению стали и алюминия в строительстве.

Всероссийский конкурс на «Сила металла» проводится ежегодно в рамках Международной специализированной выставки "Металлоконструкции" (Москва, Экспоцентр, 29 мая - 1 июня). Его цель - стимулирования применения современных технологий и новейших материалов на основе стальной и алюминиевой продукции в строительном комплексе.

В конкурсе принимают участие российские организации, работающие в области проектирования, изготовления и монтажа металлоконструкций. При оценке проекта будут учитываться новизна и уникальность сооружения, технический и архитектурный уровень работы.

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Победители конкурса определяются посредством голосования среди членов экспертного совета - специалистов в области проектирования и применения стальной и алюминиевой продукции строительного назначения.

Итоги конкурса будут подведены 30 мая, во время общероссийской конференции «Стальные конструкции: состояние и перспективы», с награждением Лауреатов медалями выставки «Металлоконструкции».

Подать заявку на участие в конкурсе

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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