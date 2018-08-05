Вьетнам наращивает производство стали

По данным Вьетнамской металлургической ассоциации (VSA), национальное производство стали за первые четыре месяца 2018 г. достигло 3,21 млн. т, что на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В апреле объем выплавки составил 850 тыс. т.

Расширение выпуска стали в стране опирается, прежде всего, на устойчивый рост потребления. В январе-апреле текущего года этот показатель составил 3,07 млн. т, что на 12,9% превышает уровень первых четырех месяцев 2017 г. Апрельское видимое потребление стальной продукции оценивается VSA в 830 тыс. т.

Рост производства помогает Вьетнаму снижать зависимость от импорта стали. Его объем в январе-апреле сократился на 24,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 4,27 млн. т. Из них 1,16 млн. т поступило из-за рубежа в апреле.

Основное импортозамещение было достигнуто в секторе горячекатаного проката благодаря запуску в прошлом году первого в стране интегрированного металлургического комбината Formosa Ha Tinh. К концу апреля текущего года он вышел на уровень производства 250 тыс. т продукции в месяц, а до конца мая планирует ввести в строй вторую доменную печь.

По прогнозу VSA, в 2018 г. производство горячекатаного проката в стране прибавит более 150% по сравнению с прошлым годом, тогда как выпуск сортового проката строительного назначения возрастет на 10%, холоднокатаных рулонов - на 5%, а сварных труб — на 15%. Это должно обеспечить общее увеличение выпуска стальной продукции на 20-22%.

Как отметил заместитель председателя VSA Нгуен Ван Суа, расширение производства стали в стране опирается, прежде всего на растущий внутренний рынок. Вьетнамские металлургические компании в последнее время увеличивали объем экспорта, но при этом они сталкиваются со все большим числом торговых барьеров, в частности, на таких крупных рынках как американский и европейский.