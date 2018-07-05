Switch to English
СМЦ , Казанские стальные профили , Сервисные металлоцентры России , оцинкованный и окрашенный прокат | 05 июля 2018 г. | 13:30

Казанские Стальные Профили осуществили запуск нового оборудования

Казанские Стальные Профили осуществили запуск нового оборудования

Компания "Казанские Стальные Профили" установила новое оборудование – агрегат поперечной резки АПР 1500. Это много-валковая правильная машина поперечной резки металла производства «Электромашстан» (Украина), которая обеспечивает идеальную плоскостность и нейтрализует внутренние напряжения при изготовлении продукции «гладкие листы». Толщина обрабатываемого металла в диапазоне от 0,3 мм до 2,0 мм, ширина используемой заготовки до 1500 мм, количество правильных валков 18 шт. На выходе получаем геометрию листа, удовлетворяющую самым высоким требованиям потребителя.

Представители компании примут активное участие в Общероссийской конференции "Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок", которая в сентябре пройдет в Казани. Подробнее

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 50

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.07.2018
В Татарстане планируют построить предприятие по нанесению покрытий на рулонный прокат
05.07.2018
Северсталь поставит в 2018 г. более 170 тыс. т продукции производителям бытовой техники и упаковки
25.04.2018
Илеко модернизирует станочный парк
13.04.2018
В ближайшие три года Модуль-Украина планирует наращивать производство и реализацию продукции (видео)
04.12.2018
90 тонн окрашенной рулонной стали для МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
04.11.2018
SSAB предлагает на российском рынке проката с покрытиями премиальные продукты
04.03.2018
СПК освоила производство сэндвич-панелей с PIR-наполнителем
04.02.2018
Континенталь расширяет станочный парк
28.03.2018
«Северсталь Дистрибуция» поставляет оцинкованный прокат предприятию группы «Алютех»
27.03.2018
Северсталь получила первый заказ на новый бренд SeverFarm
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter