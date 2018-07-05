Казанские Стальные Профили осуществили запуск нового оборудования

Компания "Казанские Стальные Профили" установила новое оборудование – агрегат поперечной резки АПР 1500. Это много-валковая правильная машина поперечной резки металла производства «Электромашстан» (Украина), которая обеспечивает идеальную плоскостность и нейтрализует внутренние напряжения при изготовлении продукции «гладкие листы». Толщина обрабатываемого металла в диапазоне от 0,3 мм до 2,0 мм, ширина используемой заготовки до 1500 мм, количество правильных валков 18 шт. На выходе получаем геометрию листа, удовлетворяющую самым высоким требованиям потребителя.

Представители компании примут активное участие в Общероссийской конференции "Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок", которая в сентябре пройдет в Казани. Подробнее