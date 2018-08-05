Индийский экспорт стали вырос за год, но упал в первом квартале

Как сообщает Joint Plant Committee (JPC), подразделение Министерства металлургической промышленности Индии, в 2017/2018 финансовом году (апрель/март) национальный экспорт стали составил 9,621 млн. т, что на 16,7% превышает показатель предыдущего периода. Из них 8,727 млн. т было представлено углеродистой сталью и 894 тыс. т — продукцией и нержавеющих и специальных сталей.

Объем индийского импорта стали в 2017/2018 ф.г. увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим финансовым годом до 7,482 млн. т. Из них 5,636 млн. т пришлось на углеродистую сталь и 1,846 млн. т — на нержавеющие и легированные стали.

В марте в Индию поступило из-за рубежа 483 тыс. т стали, а экспорт составил 710 тыс. т. При этом за первый квартал 2018 г. индийский экспорт стали достиг 2,02 млн. т, тогда как импорт — только 1,43 млн. т. В то же время, объем внешних поставок упал на 38% по сравнению с тем же периодом 2017 г., а закупки стальной продукции из-за рубежа сократились на 24,8%.

По данным JPC, в 2017/2018 ф.г. индийские металлургические компании произвели 104,97 млн. т готового проката, на 3,1% больше, чем в предыдущем периоде. Из них 95,0 млн. т было представлено углеродистой сталью и почти 10 млн. т — продукцией из нержавеющих и легированных сталей. На долю шести крупнейших компаний (SAIL, RINL, Tata Steel, Essar Steel, JSW Steel и JSPL) пришлось 62,63 млн. т проката.