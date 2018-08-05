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Росатом , Петрозаводскмаш | 05 августа 2018 г. | 06:00

Атомэнергомаш расширяет спектр литейной продукции

Атомэнергомаш расширяет спектр литейной продукции

«АЭМ-технологии» (входит в ГК Росатом) расширяет линейку продукции литейного производства на площадке в Петрозаводске. Так, Литейный завод «Петрозаводскмаш» осваивает производство опорных стаканов системы предварительного натяжения бетона защитной оболочки (СПЗО) реакторного отделения АЭС.

Первой станцией, на которой будут применены стаканы СПЗО, станет Курская АЭС. Литейный завод уже изготовил пилотную серию опорных стаканов для подтверждения технологии изготовления отливки и качества продукции, получил положительный результат. Сейчас на Литейном заводе проводится подготовка производства, идёт согласование планов качества с контролирующими организациями. С учетом «дорожной карты» строительства АЭС, данное изделие должно стать для Литейного завода серийным.

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Данное продуктовое направление открывает заводу новые рынки изготовления современных строительных конструкций, использующих системы предварительного натяжения бетона при возведении мостов, виадуков и других высоконагруженных бетонных конструкций, где требуется применение СПЗО.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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