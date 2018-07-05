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Египет , Минпромторг РФ | 05 июля 2018 г. | 17:07

Россия одобрила проект создания Российской промышленной зоны в Египте

Россия одобрила проект создания Российской промышленной зоны в Египте

Российская сторона одобрила проект Соглашения между правительствами Российской Федерации и Арабской Республикой Египет, направленное на создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны (РПЗ) в районе города Порт-Саид Восточный для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки.

Документ был подготовлен и внесен Минпромторгом России во исполнение договорённостей по итогам переговоров Президента России Владимира Путина с Президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси в Сочи 12 августа 2014 г.

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Функционирование РПЗ будет способствовать обеспечению синергии с планируемыми к реализации в Египте российскими проектами по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», поставкам пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, реконструкции железнодорожных сетей Египта, Хелуанского металлургического комбината, поставкам продукции автомобилестроения, судостроения, специального, транспортного и сельхозмашиностроения.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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