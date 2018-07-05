Switch to English
Транснефть , нефтегазодобыча | 05 июля 2018 г. | 16:11

«Транснефть – Дружба» завершена переоснащение ЛПДС «Сызрань»

«Транснефть – Дружба» завершена переоснащение ЛПДС «Сызрань»

«Транснефть – Дружба» завершила техническое перевооружение нефтеперекачивающей станции линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сызрань» Куйбышевского районного управления.

В ходе работ были полностью заменены все технологические трубопроводы с запорной арматурой, трубопроводы автоматических установок пожаротушения. Произведена замена 8 агрегатных задвижек с электроприводами, четыре обратных клапанов, задвижки на приеме нефтеперекачивающей станции (НПС).

Смонтирована и подключена новая маслосистема. Построено здание маслонасосной станции, эстакада аккумулирующего бака, установлены три емкости для системы смазки и три для хранения масла.

Новости по теме
26 апреля 2018 г. Роснефть приступила к освоению Узунского месторождения

Полностью обновлена система утечек и дренажа. Установлены четыре емкости сбора утечек нефти и дренажа. Смонтированы два новых насоса откачки утечек (НОУ). Выполнен монтаж четырех фильтров-грязеуловителей, восемь новых задвижек и новых электроприводов.

Также существующее здание магистральной насосной станции реконструировано. Заменены четыре насосных агрегата вместе с фундаментами. Полностью обновлена приточно-вытяжная вентиляция, произведена реконструкция калориферной, установлены новые кондиционеры.

Работы велись с 2015 г. в рамках программы развития и капитального ремонта «Транснефть – Дружба», целью которой являлось обеспечение надежного функционирования НПС.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 22

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.07.2018
Роснефть планирует заключить новые контракты с катарскими партнерами
26.04.2018
Роснефть приступила к освоению Узунского месторождения
04.05.2018
Российская нержавеющая сталь спускается под воду
04.04.2018
«Транснефть – Западная Сибирь» модернизировала оборудование на НПС «Абатская»
29.03.2018
Роснефть открыла представительство в Катаре
26.03.2018
Лукойл запустит вторую очередь Кандымского ГПК в 2018 г.
16.02.2018
Роснефть автоматизирует производство
13.02.2018
Белоруссия планирует увеличить добычу нефти в России
02.12.2018
НОВАТЭК заключил соглашения о разведке и добыче в Ливане
02.06.2018
ЛУКОЙЛ построит газохимический завод в Ставрополье
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter