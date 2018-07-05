«Транснефть – Дружба» завершена переоснащение ЛПДС «Сызрань»

«Транснефть – Дружба» завершила техническое перевооружение нефтеперекачивающей станции линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сызрань» Куйбышевского районного управления.

В ходе работ были полностью заменены все технологические трубопроводы с запорной арматурой, трубопроводы автоматических установок пожаротушения. Произведена замена 8 агрегатных задвижек с электроприводами, четыре обратных клапанов, задвижки на приеме нефтеперекачивающей станции (НПС).

Смонтирована и подключена новая маслосистема. Построено здание маслонасосной станции, эстакада аккумулирующего бака, установлены три емкости для системы смазки и три для хранения масла.

Полностью обновлена система утечек и дренажа. Установлены четыре емкости сбора утечек нефти и дренажа. Смонтированы два новых насоса откачки утечек (НОУ). Выполнен монтаж четырех фильтров-грязеуловителей, восемь новых задвижек и новых электроприводов.

Также существующее здание магистральной насосной станции реконструировано. Заменены четыре насосных агрегата вместе с фундаментами. Полностью обновлена приточно-вытяжная вентиляция, произведена реконструкция калориферной, установлены новые кондиционеры.

Работы велись с 2015 г. в рамках программы развития и капитального ремонта «Транснефть – Дружба», целью которой являлось обеспечение надежного функционирования НПС.