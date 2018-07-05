СПбМТСБ отмечает свое 10-летие

В 2018 г. Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ), крупнейшая биржевая площадка товарного рынка в России, отмечает свой 10-летний юбилей.

Со времени своего образования Биржа активно решает задачи по созданию в России организованного товарного рынка и прозрачного механизма формирования цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах ЕАЭС.

Успешно развивается торговля в секциях нефтепродуктов, природного газа, нефти, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, срочного рынка, проходят торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals. Создана система регистрации внебиржевых сделок в масштабах страны. Биржа активно выходит на новые рынки.

Сегодня в группу компаний СПбМТСБ входят также одна из старейших клиринговых организаций России – РДК (АО) и одна из крупнейших электронных торговых площадок страны – ЗАО «ТЭК-Торг».