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Алюминий , Русал , санкции | 05 июля 2018 г. | 16:16

Глава AmCham объяснил причину отсрочки санкций против Русала

Глава AmCham объяснил причину отсрочки санкций против Русала

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает, что перенос на более поздний срок вступления в силу санкций в отношении Русала является результатом переговоров американских компаний с властями США.

Он также сообщил, что одна из американских компаний, работающая в России, рассказывала о возможном ущербе для своего бизнеса, в частности, о контрактах, которые вынуждена прервать как сейчас, так и в двухлетней и пятилетней перспективе.

По его словам, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении «Русала» в €8–10 млрд.

«Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о "добрых людях", которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель – это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с Русала… Раньше он таких заявлений никогда не делал!», — добавил А.Родзянко.

Источник: RNS
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