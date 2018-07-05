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альтернативная энергетика , Хевел , солнечные электростанции | 05 июля 2018 г. | 14:07

Завод ГК «Хевел» перевыполнил план первого квартала

Завод ГК «Хевел» перевыполнил план первого квартала

За первый квартал текущего года завод по производству солнечных модулей ГК «Хевел» выпустил более 130 тыс. высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 39,5 МВт, что составляет 102% от плановых показателей.

Основной объем произведенной продукции будет поставлен Оренбургской СЭС-3 (заказчик – компания «Т плюс») и Новоузенской СЭС (заказчик ГК «Хевел»).

На предприятии продолжается работа по улучшению качественных характеристик ячеек и модулей. Реализован комплекс мероприятий по сокращению незапланированных простоев оборудования технологической линии. Совместно с Научно-техническим центром тонкопленочных технологий в энергетике (входит в ГК «Хевел») ведется подбор новых материалов и разрабатываются альтернативные конструкции солнечных модулей.

С января этого года завод вышел на проектную мощность, которая в результате модернизации была увеличена с 97,5 МВт до 160 МВт.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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