Продолжается ввод в эксплуатацию прокатного комплекса на КУМЗе

На промплощадке Каменск-Уральского металлургического завода в соответствии с намеченным графиком вводятся в эксплуатацию пусковые объекты второй очереди проекта «Прокатный комплекс».

На данный момент введена в эксплуатацию установка контроля геометрических размеров и электропроводимости компании HPI, подготовлена к приемке после комплекса «горячих» испытаний линия четырехсторонней резки компании МФЛ, проводятся референтные испытания на горизонтально-закалочном агрегате компании Эбнер. Новая техника пополнит парк действующего оборудования второй очереди комплекса, среди которого правильно-растяжные машины усилием 120 МН и 12 МН компании СМС-Груп, печи старения и отжига компании Эбнер, установка по приварке планшет компании СМС-Груп.

Также специалисты приступили к «горячим» испытаниям линии резки компании Георг, в активной фазе пусконаладочные работы по установке ультразвукового контроля.

Выстроенное в технологическую цепочку новое оборудование позволяет проводить сегодня на участке термообработки плитной продукции весь комплекс операций, связанных с закалкой, правкой, растяжением, старением, резкой плит; на участке термообработки листов ввод линии четырехсторонней резки обеспечит полный технологический цикл, от закалки до старения. Ведется большая работа по оптимизации технологических режимов и производительности нового оборудования, по поэтапному доведению показателей его работы до паспортных значений.

Кроме того, завершается комплекс «горячих» испытаний по стану горячей прокатки, оборудование переводится на референтные испытания, в рамках которых активизируется оптимизация технологических процессов нового производства.

Реализация проекта «Прокатный комплекс» позволит обеспечить поставки качественно новых (по геометрии и номенклатуре) полуфабрикатов, кратно увеличить долю российских изделий из самых современных алюминиево-литиевых сплавов в общем объеме их поставок для ведущих отечественных и зарубежных корпораций.

Проектная мощность комплекса составляет 166 тыс. т, однако возможности этого комплекса почти в два раза выше. Прокатный комплекс строится с перспективой полного обеспечения развивающейся российской промышленности полуфабрикатами и изделиями из алюминиевых сплавов.

С 2012 г., когда стартовал проект, объемы инвестиций по нему превысили 45 млрд руб.. Проект реализуется на собственные и заемные средства, в роли основного кредитора проекта выступает Газпромбанк.