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Медь , УГМК | 05 августа 2018 г. | 06:00

«Электрокабель» выпустил серию праздничных подстаканников

«Электрокабель» выпустил серию праздничных подстаканников

Завод «Электрокабель» (входит в УГМК) выпустил серию подстаканников к профессиональным праздникам – для пожарных, медиков, строителей, связистов, пограничников, железнодорожников др.

Первые образцы подстаканников сделаны из латуни и покрыты никелем, изображение на них нанесено методом высокоточной лазерной гравировки.

«Это самый распространенный способ нанесения изображения на подстаканник. В отличие от штампа он более простой, быстрый и экономичный. Лазером можно выгравировать любой рисунок, сделать именную надпись или, скажем, нанести логотип компании. Вместо латуни и никеля для изготовления подстаканника можно использовать медь, а при желании – серебро и золото», – отметил начальник цеха товаров народного потребления предприятия Виктор Горячев.

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Тренды мировой и отечественной медной индустрии будут обсуждаться на 7-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», которая пройдет 11-12 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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