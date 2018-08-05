«Электрокабель» выпустил серию праздничных подстаканников

Завод «Электрокабель» (входит в УГМК) выпустил серию подстаканников к профессиональным праздникам – для пожарных, медиков, строителей, связистов, пограничников, железнодорожников др.

Первые образцы подстаканников сделаны из латуни и покрыты никелем, изображение на них нанесено методом высокоточной лазерной гравировки.

«Это самый распространенный способ нанесения изображения на подстаканник. В отличие от штампа он более простой, быстрый и экономичный. Лазером можно выгравировать любой рисунок, сделать именную надпись или, скажем, нанести логотип компании. Вместо латуни и никеля для изготовления подстаканника можно использовать медь, а при желании – серебро и золото», – отметил начальник цеха товаров народного потребления предприятия Виктор Горячев.

Тренды мировой и отечественной медной индустрии будут обсуждаться на 7-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», которая пройдет 11-12 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге.

Подать заявку на участие в конференции