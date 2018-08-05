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Узбекистан , Узметкомбинат | 05 августа 2018 г. | 06:10

Узметкомбинат в апреле произвел рекордное количество продукции

Узметкомбинат в апреле произвел рекордное количество продукции

Узбекистанский металлургический комбинат в апреле впервые произвел 94,5 тыс. т. металлопроката, что является историческим рекордом. Из них 27,7 тысяч т. пришлось на выпуск помольных шаров.

Производство проката на Узметкомбинате по итогам января-апреля составило 336,9 тыс. т. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по обеспечению дополнительной потребности республики в прокате черных металлов и металлургическом сырье".

В соответствии с документом Узметкомбинат предоставлены льготы и преференции по уплате таможенных сборов и ряда обязательных платежей.

Поставка проката Узбекистанским металлургическим комбинатом с 1 января 2018 г. ведется исключительно через биржевые торги – даже в случаях, когда ранее принятыми решениями предусматривалась отгрузка по прямым договорам и фиксированным ценам.

Нереализованные объемы проката подлежат повторному выставлению на биржевые торги в течение 1 мес. с момента первого аукциона и в случае невостребования могут быть реализованы на экспорт по прямым договорам в установленном порядке.

13 - 14 сентября в Алматы (Казахстан) журнал "Металлоснабжение и сбыт" проведет Международную конференцию "Рынок металлов Средней Азии".

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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