Русал продолжает производство на фоне падения экспорта

За первый месяц действия санкций США в отношении Русала и его основных акционеров компания резко сократила экспорт алюминия. По данным РЖД, отгрузки алюминия Русала за рубеж упали на 70% к марту, хотя, судя по спросу на электроэнергию, заводы продолжают работать. Но при этом наблюдается и резкий, на четверть, рост погрузки алюминия внутри РФ. Эксперты полагают, что Русал пока везет металл на склады, откуда потом продукцию могут закупать мелкие трейдеры для экспорта. По оценкам источников “Ъ” на рынке, такая стратегия увеличивает оборотный капитал компании на $200 млн и больше в месяц, что является риском для устойчивости бизнеса.

В апреле заводы компании сократили экспортные погрузки алюминия на 70% по сравнению с мартом – с 254,8 тыс. т до 76,7 тыс. т. Показатель также оказался рекордно низким по сравнению с апрелем прошлого года – экспорт упал на 68%. В марте наблюдался рост погрузок алюминия за рубеж в 13% по сравнению с февралем.

Проблемы Русала связаны с введением 6 апреля санкций США против самой компании и ее ключевых акционеров – Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, попавших в SDN list. В середине апреля Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием компании, а затем от работы с ней официально отказались многие трейдеры и партнеры. В результате санкции вызвали рост мировых цен на металл, и в конце апреля Минфин США смягчил позицию. Регулятор 23 апреля продлил разрешение резидентам США работать по контрактам с Русалом до 23 октября. К этому сроку министерство рассмотрит ходатайство об исключении компании из SDN-списка.

Несмотря на послабления, о возобновлении сотрудничества с Русалом никто не объявлял. Однако все крупные заводы компании в Сибири явно продолжают работу: по данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и «Системного оператора» (СО, диспетчер Единой энергосистемы), потребление электроэнергии не снижалось.

Объяснить разрыв между экспортом и производством может неожиданно резкое увеличение перевозок алюминия по РФ. По тем же данным РЖД, в апреле погрузка алюминия с девяти заводов Русала выросла на 25,6%, до 55,1 тыс. т. Основной рост фиксировался на предприятиях в Саяногорске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Импортные перевозки глинозема выросли на 5% по сравнению с апрелем 2017 г, до 375,9 тыс. т, и на 1% по сравнению с мартом нынешнего года. Отгрузка глинозема в РФ увеличилась более чем вдвое.

В Русале ситуацию никак не прокомментировали. Однако, ранее в компании отмечали, что РЖД неверно учитывает контейнерные перевозки металла. Но о резком снижении экспорта алюминия уже говорили и железнодорожные операторы.

Глава «Трансконтейнера» Петр Баскаков сообщал, что в апреле из запланированного объема в 3 тыс. контейнеров было выполнено только около 700. Примерно две трети из перевозимого «Трансконтейнером» алюминия по контракту с Русало» идет на экспорт, договор продолжает действовать. Также сообщается, что приостановлены экспортные перевозки Русала в крытых вагонах Первой грузовой компании (ПГК) по инициативе перевозчика. Доля собственных вагонов Русала для глинозема не превышает 5–10% от общей потребности.

Куда идет продукция Русала в России, неясно, внутреннее потребление в стране традиционно сильно уступает экспорту. По мнению специалистов, рост отгрузки по РФ вызван наращиванием объемов на складах вблизи заводов компании. Этот алюминий будут закупать небольшие трейдеры, которые не опасаются санкций и постараются использовать «различные схемы» для экспорта. Российские потребители также могли бы наращивать объемы закупок, но сейчас не лучший момент для этого: алюминий сильно подорожал и вряд ли Русал готов продавать его по старым ценам даже ради сохранения загрузки. Перед объявлением санкций алюминий на LME стоил $1,966 тыс. за тонну, в апреле цена доходила почти до $2,6 тыс., после смягчения санкций пошла вниз, но на 4 мая достигала $2,315 тыс. за тонну.

Исходя из данных РЖД получается, что Русал в апреле отгрузил на склады около половины выпущенного алюминия. По экспертным оценкам, вне зависимости от классификации объемов (товарные запасы, товар в пути) это может приводить к увеличению оборотного капитала компании на $200 млн или больше в месяц. Если так будет продолжаться, Русалу точно потребуется финансовая господдержка для сохранения производства и рабочих мест.