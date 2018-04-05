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Ростех , Аддитивные технологии | 05 апреля 2018 г. | 16:19

Ростех создаст Центр аддитивных технологий

Ростех создаст Центр аддитивных технологий

На территории Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева (входит в ГК Ростех) началось создание высокотехнологичного Центра Аддитивных Технологий (ЦАТ). Организаторами ЦАТ являются корпорации авиационного кластера Ростеха: холдинги «ОДК», «Вертолеты России», «КРЭТ» и «Технодинамика». Работы будут вестись в интересах российской промышленности в части формообразования и ремонта металлических изделий.

Организаторы проекта ставят перед собой цель вывести ЦАТ на лидирующие позиции в промышленности России и сделать его передовым центром внедрения в производство новых технологий. Основной продукцией, которая предполагается к поставке на рынок, будут детали уже прошедшие опытно-конструкторские работы в холдингах из титана, кобальт-хрома, нержавеющей стали, инконеля и алюминия. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 г.

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Для обеспечения работы ЦАТ на ММП имени В.В. Чернышева будет создан конструкторско-технологический комплекс, который включит в себя лабораторию металлургических исследований и конструкторское бюро.

«Наша задача – сформировать единую производственную и конструкторскую среду внедрения аддитивных технологий с учетом лучших мировых практик. По направлению аддитивных технологий ОДК работает уже более 14 лет. Эти технологии позволяют сократить в два раза количество деталей в ряде узлов газотурбинных двигателей, а также дают возможность применить другой подход мышления к созданию формы, что позволяет не только уменьшить количество деталей, но и снизить стоимость двигателя. Уже сегодня мы используем данные технологии: в ОДК в год методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей», – пояснил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

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Освоение аддитивных технологий консолидированно ведется на всех предприятиях ОДК. Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025–2030 гг.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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