ВМЗ выпустил 10-миллионную тонну горячекатаного рулона

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в ОМК) произвел 10 млн т горячекатаных стальных рулонов с момента ввода в эксплуатацию литейно-проектного комплекса (ЛПК). ЛПК начал работу в октябре 2008 г. и стал первым металлургическим заводом, построенным в новейшей истории России.

ЛПК Выксунского металлургического завода выпускает горячекатаный стальной плоский прокат в рулонах толщиной от 1 до 12,7 мм шириной до 1750 мм, лист и ленту (штрипс). Продукция комплекса предназначена для производства труб малого и среднего диаметра на ВМЗ и Альметьевском трубном заводе.

«В течение последних лет коллектив литейно-прокатного комплекса ВМЗ установил десятки производственных рекордов, а объемы выпуска стали неоднократно превышали расчётную мощность комплекса. Собственное производство стали позволяет нам более оперативно реагировать на потребности рынка и поставлять качественную трубную продукцию нашим клиентам в минимальные сроки», — отметил руководитель коммерческого департамента Объединенной металлургической компании Эдуард Степанцов.

Представители ОМК примут участие в работе конференции "Стальные трубы: производство" и региональный сбыт", которая пройдет 21 - 22 мая в Москве.