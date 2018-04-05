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ОМК , Выксунский металлургический завод , Литейно-прокатный комплекс ОМК , штрипс | 05 апреля 2018 г. | 14:45

ВМЗ выпустил 10-миллионную тонну горячекатаного рулона

ВМЗ выпустил 10-миллионную тонну горячекатаного рулона

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в ОМК) произвел 10 млн т горячекатаных стальных рулонов с момента ввода в эксплуатацию литейно-проектного комплекса (ЛПК). ЛПК начал работу в октябре 2008 г. и стал первым металлургическим заводом, построенным в новейшей истории России.

ЛПК Выксунского металлургического завода выпускает горячекатаный стальной плоский прокат в рулонах толщиной от 1 до 12,7 мм шириной до 1750 мм, лист и ленту (штрипс). Продукция комплекса предназначена для производства труб малого и среднего диаметра на ВМЗ и Альметьевском трубном заводе.

«В течение последних лет коллектив литейно-прокатного комплекса ВМЗ установил десятки производственных рекордов, а объемы выпуска стали неоднократно превышали расчётную мощность комплекса. Собственное производство стали позволяет нам более оперативно реагировать на потребности рынка и поставлять качественную трубную продукцию нашим клиентам в минимальные сроки», — отметил руководитель коммерческого департамента Объединенной металлургической компании Эдуард Степанцов.

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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