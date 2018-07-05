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Индия , железная руда , статистика | 05 июля 2018 г. | 06:08

Добыча железной руды в Индии достигла максимального уровня за семь лет

Добыча железной руды в Индии достигла максимального уровня за семь лет
По данным Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), в 2017/2018 финансовом году (апрель/март) объем производства железной руды в Индии достиг 210 млн. т. Это наивысший показатель с 2010/2011 ф.г. Рост по сравнению с предыдущим финансовым годом составил около 9%.

Как отмечает FIMI, одной из основных причин достигнутого подъема является ослабление административного пресса. В 2011 г. власти страны начали борьбу с нелегальной добычей полезных ископаемых, что привело к длительной остановке ряда железорудных предприятий и почти двукратному падению производства. Сейчас же эти проблемы практически решены.

Потери за последний год были зафиксированы только в штате Гоа, где Верховный Суд аннулировал 88 лицензий на добычу железной руды. С 15 марта 2018 г. производство ЖРС в штате сократилось вдвое, однако эти события не успели оказать влияние на общенациональные показатели.

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В то же время, в штате Карнатака были отменены некоторые ограничения, что дало возможность увеличить производство ЖРС от 30 млн. до 35 млн. т в год. В штате Одиша ряд компаний, чья деятельность была ненадолго приостановлена, выплатили установленные судом суммы экологических сборов и смогли быстро возобновить производство.

Всего в штате Одиша в 2017/2018 ф.г. было получено 105 млн. т руды против 102 млн. т в предыдущем периоде. Однако, по данным индийских СМИ, компании, действующие в этом штате, имеют лицензии на разработку ряда новых месторождений, что позволит увеличить объем производства до 142 млн. т в год. Поэтому специалисты прогнозируют на 2018/2019 ф.г. дальнейшее увеличение объемов добычи руды в стране.

Крупнейшей железорудной компанией Индии остается государственная National Mineral Development Corporation (NMDC). В прошедшем финансовом году она произвела около 35 млн. т ЖРС, что примерно соответствует показателю годичной давности.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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