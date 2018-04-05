На Камчатке появится мусороперерабатывающий комплекс

На Камчатке началась реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса по сбору и переработке вторичных ресурсов мощностью 120 тыс. т. Инициатором проекта выступает компания «Феникс». Заявленный объём вложений в строительство мусороперерабатывающего комплекса составляет 300 млн руб.

В рамках реализации приоритетного проекта Свободный порт Владивосток Правительство Камчатского края предоставило инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов, а также целый ряд налоговых льгот.

«Буквально месяц назад инвестор приступил к монтажу мобильной мусороперерабатывающей станции. Она устанавливается в достаточно быстрые сроки, а также может быть перемещена на любой полигон, где это потребуется в дальнейшем. На данном этапе инвестором организуется сортировка рядом с полигоном твёрдых коммунальных отходов на городской свалке №1 краевого центра», – рассказал руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.

Ожидается, что работы по монтажу сортировочного комплекса продлятся около двух недель. После получения всех разрешительных документов будет произведён пробный запуск.

Ежегодно на главной свалке краевого центра складируется порядка 180-200 тыс. т мусорных отходов. Строительство и ввод в эксплуатацию нового завода позволит отказаться от утилизации мусора путём захоронения бытовых отходов на полигонах и избежать загрязнения окружающей среды.

«Предприятие будет работать в две смены, по 16 часов в сутки. Кроме того, сейчас идёт проектирование большого производственного помещения площадью более трёх тысяч квадратных метров, где будет расположена более автоматизированная сортировка, туда же перейдёт вся обработка. Мы ждём предоставления ещё одного большого земельного участка в рамках реализации проекта Свободный порт Владивосток. На нём и будет вестись стройка этого производственного помещения. Думаю, что вопрос с предоставлением второго участка решится уже в ближайшее время, и мы начнём капитальное строительство», – отметил генеральный директор «Феникса» Дмитрий Белов.

Отходы будут сортироваться на пластик, картон, бумагу, цветные и чёрные металлы, а также стекло. Пластик пойдёт на производство полимерной песчаной плитки для закрытия электрокабелей. Стекло будет использоваться вместо песка для этой полимерной песчаной плитки. Из бумаги и картона будут делаться топливные брикеты. Цветной металл обработки не требует.

Примерный срок окупаемости проекта составит 6 лет, в ходе его реализации будут созданы порядка 70 рабочих мест.

С 2019 г. в Российской Федерации будет запрещено захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 г. – компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, также входят бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, резина.