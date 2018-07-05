На Балтийском заводе приступили к швартовым испытаниям атомного ледокола "Арктика"

Швартовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" начались на "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила пресс-служба завода.

"Специалисты завода завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 "Арктика. На ледоколе начались швартовые испытания.

В ходе швартовых испытаний будет проведена проверка качества постройки судна, монтажа и регулировки оборудования. Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна.

На ледоколе в настоящее время приняли по штатной схеме электропитание с берега. До начала швартовых испытаний на "Арктику" установили мачту с радиолокационным оборудованием.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 м. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.