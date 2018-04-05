Металлоинвест нарастил выпуск окатышей, ГБЖ, чугуна и стали в I квартале 2018 г.

По итогам работы в первом квартале 2018 г. Металлоинвест увеличил выпуск окатышей на 2,7% до 6,7 млн т в основном в связи с окончанием проведения ремонтов в предыдущем квартале и изменением структуры реализации продукции. Выпуск ГБЖ/ПВЖ также увеличился на 4% до 2 млн т в основном в результате роста производительности в связи с запуском комплекса ГБЖ-3 на ЛГОКе в июле 2017 г., сообщается в отчете компании об операционных результатах за первый квартал текущего года.

Производство железной руды уменьшилось на 2% до 9,9 млн т из-за сокращения календарного времени работы.

Доля отгрузок железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ/ПВЖ) по итогам первого квартала 2018 г. составила 69% по сравнению с 65% в четвертом квартале 2017 г.

Металлоинвест увеличил объем выпуска чугуна на 5,9% до 0,7 млн т в результате завершения ремонтов оборудования в, а также роста внутреннего потребления чугуна для общего увеличения производства стали. Объем выплавки стали в компании также вырос на 6% до 1,2 млн т, благодаря росту загрузки МНЛЗ-1на Уральской Стали для удовлетворения потребностей рынка в литой заготовке.

Доля отгрузок стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) по итогам первого квартала увеличилась до 46% с 42% в предыдущем квартале, что обеспечено ростом отгрузок всех видов стальной продукции HVA на 14%.

«В первом квартале 2018 г. компания продолжила успешную реализацию стратегии по повышению глубины переработки – рост производства отмечается по таким видам продукции как окатыши, ГБЖ, чугун и сталь. При этом в отчетном периоде наши клиенты могли рассчитывать на дополнительные объемы высококачественной продукции по сравнению с четвертым кварталом 2017 г. – отгрузки ГБЖ увеличились на 10%, отгрузка высококачественной стальной продукции (HVA) – на 14%», - прокомментировал итоги работы в первом квартале генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев.