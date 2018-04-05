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Алюминий , Русал , санкции | 05 апреля 2018 г. | 15:43

Русал полностью выплатил купон по выпуску евробондов

Русал полностью выплатил купон по выпуску евробондов

Русал осуществил выплату купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 г. Евробонды были размещены год назад, объем выпуска составил $500 млн, ставка купона – 5,3% годовых.

Как отметили в компании, Русал полностью и в срок исполнил свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании – En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», Русал. Из-за попадания Русала в SDN list аналитики опасались возможности технического дефолта компании.

Источник: RNS
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