Русал полностью выплатил купон по выпуску евробондов

Русал осуществил выплату купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 г. Евробонды были размещены год назад, объем выпуска составил $500 млн, ставка купона – 5,3% годовых.

Как отметили в компании, Русал полностью и в срок исполнил свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании – En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», Русал. Из-за попадания Русала в SDN list аналитики опасались возможности технического дефолта компании.