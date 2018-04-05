Королевский ТЗ расширяет сбытовую сеть

Королёвский трубный завод сообщил о начале работы с апреля новой оптово-розничной площадки в Батайске.

Предприятие входит в число крупных трубных производителей России, обладая производством: трубным заводом в г. Королёв, производственными мощностями в Воронеже, а также производственно-складским комплексом в г. Ивантеевка, позволяющими складировать одновременно до 50 000 т и ежемесячно отгружать до 35 000 т металлопродукции. Ассортимент предлагаемой продукции насчитывает более 500 видов труб, а также более 1500 наименований листового и сортового проката.

Исполнительный директор компании В.Шипунов примет участие в 8-й Общероссийской конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая состоится 21-22 мая в Москве и Московской области. 21 мая В.Шипунов сделает доклад о текущей ситуации и о перспективах развития рынка труб МСД. 22 мая участники конференции побывают на площадке КТЗ в Ивантеевке.