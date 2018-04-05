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Екатеринбургский завод ОЦМ , модернизация оборудования | 05 апреля 2018 г. | 13:22

ЕЗ ОЦМ продолжает процесс модернизации оборудования

ЕЗ ОЦМ продолжает процесс модернизации оборудования

В рамках крупномасштабной модернизации оборудования Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ, входит в ГК PLAURUM) ожидает прибытия на производство новейшей 19-ти кратной волочильной машиной немецкой фирмы Schmidt для выпуска проволоки – термоэлектродной и для катализаторных сеток.

«Машина полностью соответствует требованиям нашего предприятия. Она значительно современнее аналогов, использующихся в нашем волочильном производстве на сегодняшний день, и выгодно отличается от них целым рядом параметров. Например, в ее конструкции используются высококачественные керамические шкивы, более эффективные системы подачи смазки, очистки, фильтры для улавливания пыли драгметаллов. Другими словами, оборудование крайне устойчиво к износу, обеспечивает снижение потерь при производстве проволоки, увеличивает процент выхода годного. Новая система раскладки проволоки на приемных катушках и размотки исключает образование петель и узелков. Тем самым обеспечивается повышенное качество продукции», – отметил инженер-технолог предприятия Александр Первухин.

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Ожидается, что оборудование поступит на завод в конце апреля, а запуск его в эксплуатацию запланирован на май текущего года.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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