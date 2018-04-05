Российский рынок металлов , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 05 апреля 2018 г. | 11:58
Давление нарастает. Российский и мировой рынок листового проката: 25 апреля — 3 мая
- Повышение, объявленное металлургическими компаниями на май, вступает в силу. Кроме того, комбинаты подтягивают вверх стоимость продукции, находящейся на складах ответственного хранения. В то же время, спотовый рынок продолжает безнадежно отставать от заявленных металлургами показателей.
- В сбытовой сети накапливаются избыточные запасы листового проката и труб. С одной стороны, это не так уж и плохо: резервы играют роль демпфера, смягчая ценовые колебания и сглаживая контрасты первичного рынка. Однако, с другой стороны, чтобы убрать эту «надстройку», необходимы понижательная коррекция заводских котировок и реальное расширение конечного потребления. Иначе все может завершиться обвалом.
- С точки зрения производителей, внутренний спрос имеет крайне слабую эластичность, так что сбавлять цены, чтобы стимулировать продажи, нет необходимости. Тем более, что российские металлурги пока в достаточной мере обеспечены экспортными заказами, а конкуренция со стороны «АрселорМиттал Темиртау» весьма умеренная. В то же время, эта благоприятная для металлургических комбинатов ситуация может скоро завершиться.
- Ухудшение экспортной конъюнктуры стало одной из причин снижения внутренних котировок на листовой прокат в Турции. Продажи июльской продукции идут очень плохо, так что местным металлургам приходится идти на уступки. Аналогичную политику вынуждены проводить и компании из стран СНГ. Тенденция к удешевлению их продукции очевидна и вряд ли прекратится в ближайшем будущем.
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 106
Просмотров: 106
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.