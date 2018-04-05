Давление нарастает. Российский и мировой рынок листового проката: 25 апреля — 3 мая

С точки зрения производителей, внутренний спрос имеет крайне слабую эластичность, так что сбавлять цены, чтобы стимулировать продажи, нет необходимости. Тем более, что российские металлурги пока в достаточной мере обеспечены экспортными заказами, а конкуренция со стороны «АрселорМиттал Темиртау» весьма умеренная.

В то же время, эта благоприятная для металлургических комбинатов ситуация может скоро завершиться.