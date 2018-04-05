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Российский рынок металлов , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 05 апреля 2018 г. | 11:58

Давление нарастает. Российский и мировой рынок листового проката: 25 апреля — 3 мая

Давление нарастает. Российский и мировой рынок листового проката: 25 апреля — 3 мая
В последнюю неделю уровень активности на российском рынке листового проката был низким из-за праздников. Похоже, увеличение видимого спроса, если оно вообще произойдет, начнется не ранее середины мая. Многие потребители не торопятся с новыми закупками, так как не без оснований считают, что в июне производителям придется пойти на уступки и сбавить цены. По этой же причине и дистрибьюторы не слишком стремятся подтянуть спотовые котировки к текущим показателям первичного рынка. В целом нынешнюю обстановку можно назвать промежуточной. Новые события, которые ожидаются в ближайшие две-три недели, должны задать рынку новое направление.
  • Повышение, объявленное металлургическими компаниями на май, вступает в силу. Кроме того, комбинаты подтягивают вверх стоимость продукции, находящейся на складах ответственного хранения. В то же время, спотовый рынок продолжает безнадежно отставать от заявленных металлургами показателей.
  • В сбытовой сети накапливаются избыточные запасы листового проката и труб. С одной стороны, это не так уж и плохо: резервы играют роль демпфера, смягчая ценовые колебания и сглаживая контрасты первичного рынка. Однако, с другой стороны, чтобы убрать эту «надстройку», необходимы понижательная коррекция заводских котировок и реальное расширение конечного потребления. Иначе все может завершиться обвалом.
  • С точки зрения производителей, внутренний спрос имеет крайне слабую эластичность, так что сбавлять цены, чтобы стимулировать продажи, нет необходимости. Тем более, что российские металлурги пока в достаточной мере обеспечены экспортными заказами, а конкуренция со стороны «АрселорМиттал Темиртау» весьма умеренная. В то же время, эта благоприятная для металлургических комбинатов ситуация может скоро завершиться.
  • Ухудшение экспортной конъюнктуры стало одной из причин снижения внутренних котировок на листовой прокат в Турции. Продажи июльской продукции идут очень плохо, так что местным металлургам приходится идти на уступки. Аналогичную политику вынуждены проводить и компании из стран СНГ. Тенденция к удешевлению их продукции очевидна и вряд ли прекратится в ближайшем будущем.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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