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Metalsea , Индекс Metalsea , Цены | 05 апреля 2018 г. | 11:53

Цены спотового рынка не успевают за котировками комбинатов

Цены спотового рынка не успевают за котировками комбинатов

В апреле на спотовом рынке стальные цены продолжили рост. Индекс MetalSea прибавил за месяц 8,5 пункта (1,8%), а с начала года 22 пункта (4,7%). Драйверами роста остаются металлурги, на май они также объявили о повышении цен на ряд позиций. Цены спотового рынка не успевают за котировками комбинатов, что говорит о сильном различии ситуаций у производителей и операторов спотового рынка.

На мировом рынке стали апрель был растущим месяцем, цены приподнялись, но достичь максимальных значений февраля этого года им пока не удалось. Из чего можно сделать вывод, что не только внешний рынок стимулирует металлургов к повышению котировок.

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В апреле нарисовалась пара "черных лебедей". Введение новых санкций и удары по Сирии. Как ни удивительно, российский рынок сравнительно легко перенес этот стресс. Фондовый рынок за две недели вернулся на прежние уровни и продолжает рост, а рубль потеряв 7-8%, остановился на достигнутом. Работа над финансовым и фондовым сегментом российской экономики последние годы дает свои плоды.

Все центральные банки оставили в апреле ставки без изменений. Кого-то все устраивает, кого-то наоборот. Стоит отметить рост доходности американского долга до 3%. Это критическая отметка, пройдя которую на мировых рынках могут начаться плохо управляемые процессы и даже обвалы. Причина проста – постоянная потребность США в займах и постоянное сокращение числа желающих эти займы давать.

Отечественные металлурги чувствуют себя комфортно, показывая рост производства и прибыли. Котировки их акций находятся на исторических максимумах, и потому бледная картина спотового рынка от них далека. Это подтверждает рост доли госсектора в экономике. По другому в сложные времена и не бывает.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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