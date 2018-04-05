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Алтай-кокс , Группа НЛМК , охрана труда , безопасность производства | 05 апреля 2018 г. | 11:30

На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда

На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда

На Алтай-Коксе определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также оформление стенгазет и плакатов к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе цех улавливания. Второе место занял коллектив углеподготовительного цеха, третье – цех автоматизации. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной агитации. На стендах и плакатах – тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы. А в цехе улавливания, например, к конкурсу создали своего «героя безопасности» – манекен, который демонстрирует правильное применение средств индивидуальной защиты.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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